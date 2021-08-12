Работников Ростовской АЭС, отказавшихся от прививок, перевели в отдельное здание

Непривитые специалисты находятся под постоянным риском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работников, отказавшихся от прививок против COVID-19, на территорию Ростовской АЭС пускают, но для них выделили места в отдельном здании. Об этом сегодня, 12 августа, «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в управлении информации и общественных связей атомной станции.

- Такие меры приняли для защиты здоровья сотрудников. Непривитые специалисты находятся под постоянным риском. Без вакцинации они более подвержены коронавирусу, поэтому могут заболеть сами и быстро заразить окружающих. По словам медиков, передать вирус могут и тем, кто прошел вакцинацию, просто у них заболевание будет протекать в более легкой форме, - пояснили в управлении информации АЭС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что делать прививки отказались 32 работника станции. С сегодняшнего дня их распределяли по помещениям. Сообщают также, что отвозить с работы домой и обратно этих сотрудников якобы собираются на отдельном автобусе.

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