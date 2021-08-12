В МФЦ Ростова и Таганрога теперь можно оформить новый загранпаспорт

Криптобиокабины также собираются запустить в МФЦ Батайска, Новочеркасска и Волгодонска. Фото: сайт правительства РО

Теперь жители Ростовской области могут получить загранпаспорта нового образца с помощью криптобиокабин в МФЦ. Пока работают только два аппарата, их установили в Ростове и Таганроге, сообщает сайт донского правительства. Появление новинок уже прокомментировал замгубернатора Артем Хохлов.

- Более пяти тысяч человек смогут ежегодно пользоваться криптобиокабиной. У этой технологии большие перспективы, связанные со сбором и использованием данных для оказания ряда услуг. Кабины планируют использовать и для выдачи общегражданских паспортов, - рассказал Артем Хохлов.

К слову, на двух аппаратах власти решили не останавливаться, поэтому после пуско-наладки собираются также запустить криптобиокабины в МФЦ Батайска, Новочеркасска и Волгодонска. Всего 11 штук к концу года.

В новых кабинах можно снять отпечатки пальцев или сделать фото. Все полученные материалы программа автоматически отправит на оформление документов, удостоверяющих личность. После этого они пройдут проверку в госслужбах и поступят на фабрику Гознака, где сделают заграничный паспорт.

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