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Общество12 августа 2021 17:23

В МФЦ Ростова и Таганрога теперь можно оформить новый загранпаспорт

Снять отпечатки пальцев, сделать фото и отправить документы помогут криптобиокабины
Ангелина СКИБА
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Криптобиокабины также собираются запустить в МФЦ Батайска, Новочеркасска и Волгодонска. Фото: сайт правительства РО

Криптобиокабины также собираются запустить в МФЦ Батайска, Новочеркасска и Волгодонска. Фото: сайт правительства РО

Теперь жители Ростовской области могут получить загранпаспорта нового образца с помощью криптобиокабин в МФЦ. Пока работают только два аппарата, их установили в Ростове и Таганроге, сообщает сайт донского правительства. Появление новинок уже прокомментировал замгубернатора Артем Хохлов.

- Более пяти тысяч человек смогут ежегодно пользоваться криптобиокабиной. У этой технологии большие перспективы, связанные со сбором и использованием данных для оказания ряда услуг. Кабины планируют использовать и для выдачи общегражданских паспортов, - рассказал Артем Хохлов.

К слову, на двух аппаратах власти решили не останавливаться, поэтому после пуско-наладки собираются также запустить криптобиокабины в МФЦ Батайска, Новочеркасска и Волгодонска. Всего 11 штук к концу года.

В новых кабинах можно снять отпечатки пальцев или сделать фото. Все полученные материалы программа автоматически отправит на оформление документов, удостоверяющих личность. После этого они пройдут проверку в госслужбах и поступят на фабрику Гознака, где сделают заграничный паспорт.

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Подать документы теперь будет намного проще (подробности)