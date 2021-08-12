За две недели в донской столице утилизировали почти 100 тонн строительных отходов

В Ростове утилизировали более 100 тонн строительных отходов Фото: Рамиль ГАЛИ

В донской столице почти 50 перевозчиков воспользовались услугой по утилизации строительных и ремонтных отходов. Новый пункт приема был открыт ГК «Чистый город» еще две недели назад, в северо-западной промышленной зоне.

Сегодня, 12 августа, новую площадку в переулке 1-Машиностроительном посетили депутат Государственной Думы Антон Гетта, а также заместитель Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов, представители общественности.

В этом месте идет прием мусора от строительных и ремонтных работ, отходы грунта, лома кирпича, бетонных изделий и многое другое. Стоимость утилизации здесь не превышает 600 рублей за тонну. На площадке установили мобильный высокопроизводительный шредер, способный утилизировать до 500 тонн отходов в день.

- Мощность оборудования позволяет наращивать объемы поступающих отходов, - комментирует директор по инвестиционному развитию ГК «Чистый город» Алена Устинова. – И мы надеемся, что жители Ростова, юридические лица постепенно перейдут на законное обращение со строительным мусором, а в городе сократится количество свалок.

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В Ростове открыли пункт приема и утилизации строительных отходов.

Принимают отходы после стройки или ремонта, остатки грунта, лома кирпича, бетонных изделий.