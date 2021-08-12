Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко возглавил медиарейтинг ЮФО

Алексей Логвиненко в июле стал самым цитируемым сити-менеджером в ЮФО. фото: пресс-служба городской администрации

Компания «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости сити-менеджеров в ЮФО за июль этого года. Первую строчку в нем занял глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Больше всего цитировали слова сити-менеджера о том, что в городе создан резерв из медиков, которые будут работать в ковидных госпиталях, если потребуется открытие дополнительных коек для больных «короной».

Также немало СМИ написали о том, что Алексей Логвиненко не исключает возможность повышения стоимости проезд в городском транспорте. Кроме этого, еще одним популярным информационным поводом стала встреча глава администрации с общественниками Советского района, на ней обсуждали варианты развития парка Аллея роз.

В пресс-службе мэрии прокомментировали данные рейтинга.

- Для нас это сигнал, что мы движемся в верном направлении. Под местоимением «мы» я имею ввиду весь аппарат городской администрации, и главу Алексей Логвиненко, и донские СМИ. Невозможно стать самым цитируемым сити-менеджером ЮФО без тех, кто транслирует эти цитаты и события в медиа пространство – без профессионалов-журналистов», – прокомментировала начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

Также в первых строчках медиарейтинга оказались сити-менеджер Краснодара Евгений Первышов и глава администрации Симферополя – Валентин Демидов.