Василий Голубев потребовал вести ремонтные работы на трассе М-4 "Дон" только ночью

Губернатор поручил вести ремонт на трассе М-4 "Дон" в ночное время Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил вести ремонтные работы на трассе М-4 «Дон» только в ночное время. По его мнению, это необходимо сделать для комфорта водителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время в регионе все еще продолжается ежегодный ремонт главной федеральной трассы М-4 «Дон». Раньше работы велись в этом месте практически круглосуточно. Но это очень мешало водителям и провоцировало сильные заторы на дорогах.

- М-4 "Дон" - одна из главных дорог Ростовской области, по которой передвигаются миллионы людей. Тем более, летом. А потому ремонт трассы нужно осуществлять так, чтобы не создавать неудобства для транспортного движения. Нам необходимо следить за ситуацией и адаптировать организацию работ, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сейчас ведомствам предстоит сформировать списки проблемных участков дороги, чтобы определить территории для последующих ремонтных работ.

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