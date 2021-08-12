В Ростове могут запретить массовые мероприятия ко Дню города из-за ковидных ограничений

День города в Ростове под угрозой из-за ковидных ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре ростовчан ожидает масштабное празднование 272-й годовщины со дня основания города. Праздник планируется провести 11 сентября.

В настоящее время уже проводится аукцион на оказание услуг по техническому обеспечению праздничного гала-концерта в честь Дня города на Театральной площади. Выбрать подрядчика необходимо для полной готовности к проведению праздника. Но стоит отметить, что концерт будет проводиться только в том случае, если все действующие ограничения будут сняты. Важно сказать, что максимальный срок проведения закупки должен быть не менее месяца.

- Однако если ситуация с коронавирусом останется напряженной и все массовые мероприятия будут под запретом, День города проводиться не будет, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Планируется сделать комплексное оформление.