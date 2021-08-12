Ночью в Ростове ожидается сильный дождь

Ночью в Ростове пройдет сильный дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящей ночью в Ростове-на-Дону ожидается сильный дождь. Такой прогноз дали донские синоптики.

В ночное время столбики термометров опустятся до +20 градусов. Осадки ночью возможны с вероятностью в 80%. Дождь будет идти довольно сильный, поэтому любителям открытых окон лучше их все-таки прикрыть.

Синоптики предупреждают, что осадки могут продлиться до самого утра 13 августа. К счастью, ветра почти не будет, скорость его порывов будет достигать 3-5 метров в секунду. А уже днем столбики термометров достигнут отметки в +27 градусов.

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Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду.