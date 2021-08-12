В Таганроге закончился ремонт двух дорог

В Таганроге отремонтировали две дороги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Таганроге Ростовской области был полностью завершен карто-ямочный ремонт двух автомобильных дорог. А именно приведены были в порядок проезжие части на улицах Пархоменко и Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Благоустройство».

На улице Пархоменко (в промежутке от улицы Сергея Шило до улицы Чехова) был выполнен ремонт дорожного покрытия на площади 927 квадратных метров. А на улице Чехова (в промежутке от улицы Пархоменко до улицы Ломоносова) отремонтировали 714 квадратных метров.

Стоит отметить, что уже проведен тендер и определен подрядчик, который займется ремонтом автомобильных дорог города на общей площади 10 350 квадратных метров. Работы необходимо будет начать после подписания муниципального контракта.

В настоящее время в рамках карто-ямочного ремонта дорог уже приведено в порядок более 11 000 квадратных метров.

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