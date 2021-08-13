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Происшествия13 августа 2021 9:42

В Батайске сальмонеллезом заболели 22 ребенка, 6 - больнице, 51 контактный

Это произошло в одном из местных детсадов. Сейчас проводят служебное расследование
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Малыши почувствовали себя плохо, была рвота, диарея, повысилась температура

Малыши почувствовали себя плохо, была рвота, диарея, повысилась температура

Фото: Евгения ГУСЕВА

В детсаде № 27 Батайска сальмонеллезом заболели 22 ребенка. 6 детей попали в больницу, сейчас они находятся под надзором медиков. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил глава управления информполитики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

- По состоянию на 18 часов 12 августа, выявили 51 контактного воспитанника, из них госпитализировано: 5 в местную ЦГБ и еще 1 в ЦГБ Ростова. Сальмонеллез диагностировали у 22 детей, - рассказал Сергей Тюрин.

По данным властей, ситуацию начали выяснять после того, как 11 августа в дошкольное учреждение не привели 15 воспитанников из 4 групп. Выяснилось, что перед этим малыши почувствовали себя плохо, была рвота, диарея, повысилась температура. Позже в течение дня с такими же симптомами родителям отдали еще 6 детей.

К этому времени 8 ребят уже отвели в больницу. Об этом медики сообщили в Роспотребнадзор. На место сразу же выехали специалисты ведомства. Они взяли мазки у 29 детей и 10 сотрудников, а также отобрали пробы в пищеблоках и группах.

- Сейчас состояние здоровья сотрудников в норме, состояние заболевших детей удовлетворительное. Проводится служебное расследование. Также в течение двух дней - 12 и 13 августа - выполнят санитарную профилактику. Общая численность воспитанников в детском саду - 455, - добавил Сергей Тюрин.

Ранее похожий случай массового заболевания детей произошел в Волгодонске. Там отравились сразу более 30 юных спортсменов, которые приехали на тренировочные сборы. Накануне стало известно, что там выявили случаи норовируса.

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