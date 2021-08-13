В Батайске сальмонеллезом заболели 22 ребенка, 6 - больнице, 51 контактный

Малыши почувствовали себя плохо, была рвота, диарея, повысилась температура Фото: Евгения ГУСЕВА

В детсаде № 27 Батайска сальмонеллезом заболели 22 ребенка. 6 детей попали в больницу, сейчас они находятся под надзором медиков. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил глава управления информполитики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

- По состоянию на 18 часов 12 августа, выявили 51 контактного воспитанника, из них госпитализировано: 5 в местную ЦГБ и еще 1 в ЦГБ Ростова. Сальмонеллез диагностировали у 22 детей, - рассказал Сергей Тюрин.

По данным властей, ситуацию начали выяснять после того, как 11 августа в дошкольное учреждение не привели 15 воспитанников из 4 групп. Выяснилось, что перед этим малыши почувствовали себя плохо, была рвота, диарея, повысилась температура. Позже в течение дня с такими же симптомами родителям отдали еще 6 детей.

К этому времени 8 ребят уже отвели в больницу. Об этом медики сообщили в Роспотребнадзор. На место сразу же выехали специалисты ведомства. Они взяли мазки у 29 детей и 10 сотрудников, а также отобрали пробы в пищеблоках и группах.

- Сейчас состояние здоровья сотрудников в норме, состояние заболевших детей удовлетворительное. Проводится служебное расследование. Также в течение двух дней - 12 и 13 августа - выполнят санитарную профилактику. Общая численность воспитанников в детском саду - 455, - добавил Сергей Тюрин.

Ранее похожий случай массового заболевания детей произошел в Волгодонске. Там отравились сразу более 30 юных спортсменов, которые приехали на тренировочные сборы. Накануне стало известно, что там выявили случаи норовируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В волгодонском центре отдыха, где отравились 30 детей, выявили норовирус

Носителями инфекции были некоторые сотрудники пищеблока (подробности)