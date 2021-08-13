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Происшествия13 августа 2021 10:49

Роспотребнадзор: в детском саду Батайска выявили 50 заболевших детей

Сейчас на месте проводят проверку
Ангелина СКИБА
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У 22 воспитанников дошкольного учреждения диагноз подтвержден лабораторно

У 22 воспитанников дошкольного учреждения диагноз подтвержден лабораторно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 13 августа, в детском саду №27 Батайска выявили более 50 заболевших детей, у 22 диагноз подтвержден лабораторно. В биоматериале нашли сальмонеллу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

- Составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока, материалы направлены в суд. Принимаются меры по привлечению виновных к административной ответственности. Ситуация остается на контроле, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в дошкольном учреждении ситуация с массовым ухудшением здоровья среди детей произошла 11 августа. Тогда не привели сразу 15 воспитанников. У них была рвота, диарея и повышенная температура. После этого родителям отдали еще 6 детей с такими же симптомами. Позже к медикам обратились родители с 8 детьми. Сразу же подключился Роспотребнадзор, началась проверка.

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