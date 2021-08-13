Как приобрести квартиру, которая будет радовать долгие годы, а не остаться у разбитого корыта?

Фото: КП

Разбираемся в вопросе с коммерческим директором федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочневым Сергеем.

На что обратить внимание при приемке квартиры? Как действовать, если будут обнаружены недостатки? Что делать, если недостатки проявятся через несколько месяцев.

В первую очередь, внимательно перечитываем договор и проектную документацию. В этих документах указана вся информация о вашей квартире. Указаны материалы стен и пола, отделки. Конфигурация окон и дверей. Здесь же прописывается все об обустройстве и отделке придомовой территории и подъезда. Приготовьте план квартиры для сравнения площади и планировки.

Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно определить скрытые дефекты, лучше пригласить профессионалов – строительных экспертов с арсеналом специальных инструментов.

Если какие-либо дефекты выявлены, необходимо аргументированно предъявить претензии к застройщику и не подписывать акт приема-передачи квартиры. Так как, приняв квартиру, владелец лишается права требовать устранения обнаруженных изъянов. Для фиксации недостатков составляется дефектный акт в 2 экземплярах. В нем должен содержаться перечень всех обнаруженных дефектов и их подробное описание; срок, в течение которого застройщик обязан устранить выявленные нарушения. Ответственность застройщика в случае невыполнения им своих обязательств.

Существуют и гарантии, которые распространяются на эксплуатацию объекта недвижимости:

5-летняя гарантия распространяется на все конструктивные элементы объекта: стены, перегородки, потолки, лестницы, стеклопакеты, фасады и т.д.

3-летняя гарантия действует на инженерное и технологическое оборудование: газ, вода, отопление, электричество, трубы, вентиляция и т.д.

Срок, в течение которого застройщик несет свою ответственность перед жильцами за внутреннюю отделку, определяется, как правило, при подписании договора.

Фото: КП

Купили квартиру с видом на небольшой зеленый островок. Были очень рады. А через несколько лет узнали, что на этом месте будет новый жилой квартал. Можно ли как-то повлиять на решение застройщика?

Такая проблема может возникнуть в том случае, если вы неправильно подошли к покупке на первоначальном этапе. Кроме оценки надежности, застройщика, перед покупкой жилья необходимо ознакомиться с планом застройки. Этот план утверждается заранее, повлиять на его изменение у собственников жилья в данном случае возможности нет. Дом введен в эксплуатацию, значит, он построен в соответствии со СНиПами, ТУ и прочими правилами. Тут никаких нарушений ваших прав нет.

К тому же, возможно, новый квартал строит уже другая компания. Эта компания не обязана согласовывать ни с вами, ни с вашим застройщиком свой план застройки.

Если у вас остались вопросы по данной теме, пишите в комментариях. В следующих публикациях продолжим на них отвечать.

Материал предоставлен пресс-службой СМ-арт