Еще 486 случаев COVID-19 выявили в Ростовской области к утру 13 августа

В лабораториях за сутки проверили 15185 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки к утру 13 августа подтвердили еще 486 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2753, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 52 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 198. На втором месте находится Азов, там 13 заболевших, в Каменске-Шахтинском, Аксайском и Сальском районах - по 12, в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах - по 9.

По 8 случаев - в Багаевском, Зерноградском и Миллеровском районах, в Батайске, Новочеркасске, Каменском, Матвеево-Курганском и Тацинском районах - по 7. Ментше всего положительных тестов - по 2 - в Заветинском, Милютинском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 43,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% - от 46 до 65 лет, 10,9% - от 66 до 79 лет, 2,7% - старше 80 лет, 16,7% - дети.

Лечение в стационарах получают 4004 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 345.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 15 женщин 51, 60, 65, 76, 78, 79, 84, 91, 93, а также 13 мужчин 30, 55, 60, 62, 67, 71, 72, 73, 75, 80, 88 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 5495 человек.

Ранее стало известно, что в общественном транспорте Ростова из-за распространения коронавируса усилили контроль масочного режима. Мониторинговые группы обходят не только салоны, но и крупные пересадочные узлы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 500 нарушений масочного режима выявили в общественном транспорте Ростова

По всем случаям составили административные протоколы (подробности)