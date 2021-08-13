В Ростовской области умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

Лечение в стационарах получают 4004 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к утру 13 августа зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 15 женщин 51, 60, 65, 76, 78, 79, 84, 91, 93, а также 13 мужчин 30, 55, 60, 62, 67, 71, 72, 73, 75, 80, 88 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 5495 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получают 4004 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 345. Кроме того, за сутки заболели еще 486 жителей Ростовской области.

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