В Аксае Северный подъезд планируют завершить к концу сентября

Работы подрядчик ведет с мая 2020 года. Фото: сайт правительства РО

В Аксае сейчас завершают строительство Северного подъезда от М-4 «Дон» до пересечения с улицей Речников. Новую дорогу местные жители получат к концу сентября, сообщает сайт донского правительства. О том, насколько полезна магистраль, рассказал замгубернатора Виктор Вовак.

- Сейчас жители, возвращаясь в Аксай со стороны «Меги», вынуждены заезжать в свой город через Ростов. Новый путь поможет значительно сократить поездку. Появится возможность выезжать в северном направлении М-4 «Дон» без дополнительного пробега транспорта, - пояснил Виктор Вовк.

На возведение дороги должны потратить 156,6 млн рублей. Объект финансируют в рамках нацпроекта. Работы подрядчик ведет с мая 2020 года. Сейчас - на втором этапе строительства - укладывают асфальт, оборудуют водостоки и монтируют освещение. На всем протяжении проезжей части - это более 2,2 км - предусмотрены тротуары.

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