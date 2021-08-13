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Происшествия13 августа 2021 13:39

Следком: «После массового заболевания детей в Батайске завели уголовное дело»

Были изъяты пробы пищи, взяли смывы, назначены судебно-медицинские экспертизы
Ангелина СКИБА
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Материалы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел

Материалы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Батайске после ухудшения здоровья у воспитанников детсада №27 завели уголовное дело. Статья - «Производство, хранение или сбыт продукции или услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Материалы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел. Уже осмотрели место происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора. Были изъяты пробы пищи, взяли смывы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

По данным Следкома, 10 августа воспитанников накормили в столовой готовой пищей. После этого у 22 малышей от 1,5 до 6 лет появились тошнота, диарея и рвота. Сейчас состояние детей удовлетворительное.

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