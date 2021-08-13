Перебои с водоснабжением в Таганроге обещают устранить к вечеру 13 августа

Подачу воды ограничили из-за технических работ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Перебои с водоснабжением в двух районах Таганрога устранят к 17 часам. Сейчас ресурс подают с пониженным давлением, сообщили в пресс-службе «Водоканала».
Так, из-за технических работ ограничили подачу воды в районе улиц Сергея Шило, Пархоменко и Лизы Чайкиной, 6-4.
Воду под слабым напором буквально пару дней подавали жителям переулка 1 Новый, улиц Свободы, Водопроводной, Прохладной, Инструментальной.
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