Перебои с водоснабжением в Таганроге обещают устранить к вечеру 13 августа

Подачу воды ограничили из-за технических работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перебои с водоснабжением в двух районах Таганрога устранят к 17 часам. Сейчас ресурс подают с пониженным давлением, сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Так, из-за технических работ ограничили подачу воды в районе улиц Сергея Шило, Пархоменко и Лизы Чайкиной, 6-4.

Воду под слабым напором буквально пару дней подавали жителям переулка 1 Новый, улиц Свободы, Водопроводной, Прохладной, Инструментальной.

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