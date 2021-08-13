14 августа в Ростове проведут масштабную сельхозярмарку

Торговлю развернут на Текучева. Фото: сайт правительства РО

Уже завтра, 14 августа, в Ростове состоится масштабная сельхозярмарка. Ее проведут на Текучева, в районе дома № 205. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Все желающие смогут приобрести продукты или новый урожай без дополнительных наценок и торговых цепочек. Местные производители привезут овощи, фрукты, мясные и рыбные полуфабрикаты, свежее мясо, тушки домашних птиц, разнообразную молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сливочное и подсолнечное масло, колбасные изделия.

Власти уточнили, что всем, кто будет продавать свою продукцию, места предоставят бесплатно. Всего пригласили 110 сельхозпроизводителей.

- Традиционно в августе и сентябре ярмарочная деятельность на Дону активизируется, увеличивается количество площадок и ассортимент товаров. Такие ярмарки - возможность приобрести разнообразные плоды нового урожая без посредников, - пояснила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

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