В Ростове состоялись торжества по случаю Дня ВВС

Военно-воздушные силы - один из самых молодых видов войск. Фото: сайт правительства РО

В Ростове с профессиональным праздником поздравили военнослужащих 4-й армии ВВС и ПВО. Их отметили областными наградами и благодарственными письмами, сообщают власти.

Так, замгубернатора Вадим Артемов вручил знаки «За ратную службу» старшему инспектору-летчику отдела боевой подготовки Андрею Бочкареву и начальнику штаба управления авиации - заместителю начальника авиации Роману Мамонову. Этих специалистов удостоили награды за высокие показатели в службе.

Кроме того, благодарность главы региона получили руководитель авиации - заместитель командующего по авиации Дмитрий Черненко, а также командир авиационной эскадрильи Владимир Леонидов и командир вертолетного звена Артем Сильванский.

Военно-воздушные силы - один из самых молодых видов войск. Начало широкого развития авиации в стране относится к первому десятилетию прошлого века. В годы Великой Отечественной войны советские летчики одержали блестящую победу внесли большой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, боевое мастерство российских летчиков не раз проверили в небе Кореи, Вьетнама, Египта, Афганистана, Сирии.

Сегодня донские авиаторы защищают южные рубежи нашей страны, совершенствуют летное мастерство и осваивают технику. Только в этом году 4-ая армия ВВС и ПВО получила вертолеты Ка-52 с новейшим прицельным комплексом и модернизированные Су-25СМ3. А в ближайшее время ожидают поставку зенитной ракетной системы С-350 «Витязь».

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