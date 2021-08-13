Более 50 незаконных ларьков выявили в Первомайском районе Ростова

Внешний вид 13 киосков не соответствовал правилам. Фото: сайт администрации Ростова

В Первомайском районе Ростова на Лелюшенко обнаружили 51 незаконный ларек. Торговые точки вычислили во время рейда, сообщает сайт городской администрации. Ситуацию уже прокомментировал начальник управления бытового обслуживания Константин Тихонов.

- По итогам рейда собрали 11 первичных материалов за складирование строительных отходов, неочищенные от объявлений конструкции и граффити на стенах. Также зафиксировали 282 законных и 51 незаконный ларьки. Всего составлено 38 административных протоколов, - сообщил Константин Тихонов.

Кроме того, по словам чиновника, внешний вид 13 киосков не соответствовал перечню типовых конструкций. Теперь владельцы должны исправить этот недочет.

Ранее власти Ростова заявили, что к концу 2021 года за 2,1 млн рублей собираются снести или узаконить 80% нелегальных торговых точек.

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