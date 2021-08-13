Ростовский фанат Александра Буйнова каждый год получает автографы от своего кумира

Ростовчанин каждый год получает автографы от Александра Буйнова. Фото: аккаунт Александра Буйнова в Инстаграм Фото: Соцсети

Один из жителей донской столицы оказался ярым фанатом Александра Буйнова. Несмотря на то, что концерты певец дает уже не настолько часто, ростовчанину удается каждый год получать от него автографы. Об этом рассказал сам певец в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Артист опубликовал несколько своих фотоснимков, присланных ему жителем Ростова-на-Дону и рассказал, что каждый год ему приходит подобное письмо. В нем традиционно лежат несколько фотографий и "обратный конверт". И из года в год Александр Буйнов ставит свои автографы на снимках и посылает письмо обратно адресату.

- Автографы для Афанасьева Василия,фаната из Ростова-на-Дону, - написал под опубликованной фотографией Буйнов.

Многие подписчики артиста оценили его поступок и посетовали на то, что некоторые звезды не то, что на письма не отвечают, они даже не пишут ответы на комментарии.

"Ничего себе, Александр, Вам большой респект (как сейчас говорят). Вы даже отвечаете. Только адрес никому не говорите, а то поклонники завалят конвертами", "Спасибо фанату из Ростова! Теперь можно сканировать и.... в рамку. С автографом от Буйнова!", "Смекалистый парень, здорово! После этого поста вас засыплют письмами", - написали пользователи.

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