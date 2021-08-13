Социальная сфера – в приоритете: жители области вносят предложения в «Народную программу»

Ростовская область лидирует по активности – в формировании программы уже поучаствовали десятки тысяч жителей. Фото: из открытых источников

Напомним, партия начала сбор предложений в «Народную программу» в середине июля. Каждый житель может направить свое предложение через платформу np.er.ru, в местное отделение «Единой России» или областной штаб общественной поддержки партии.

Ростовская область лидирует по активности – в формировании программы уже поучаствовали десятки тысяч жителей. Инициативы людей чаще всего касаются образования, здравоохранения, культуры и спорта.

По всей территории области проводятся дискуссии с участием депутатского корпуса и общественности. Так, на стратегической сессии в Тацинском районе была озвучена идея строительства социальных объектов на селе по типу социального кластера. В Зверево высказали несколько инициатив, направленных на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры малых городов. В Таганроге предметно обсудили вопросы культуры и образования.

Дискуссию о путях развития образования провели и в Ростове-на-Дону. Здесь представили нескольких инициатив, в том числе: строительство новых образовательных комплексов (с использованием государственно-частного партнёрства), широкое внедрение цифровых технологий, активное привлечение в отрасль молодых специалистов.

Добавим, накануне в Батайске в формате «депутатского треугольника» прошло обсуждение темы поддержки семей с детьми.

«Поддержка материнства и детства является одной из важнейших конституционных задач нашей страны и постоянным приоритетом в работе органов власти всех уровней», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

В ходе встречи были выработаны несколько предложений, которые, по мнению участников, должны стать приоритетными в работе депутатов Государственной Думы нового созыва. Например, было предложено распространить принцип «Социального казначейства», то есть подачи заявления на выплату через «Госуслуги» без сбора документов, на все выплаты и пособия семьям с детьми, по аналогии с ежемесячной выплатой на ребенка от 3 до 7 лет. А также разработать единый подход учета периода доходов (либо 3, либо 12 месяцев) при назначении всех мер социальной поддержки семей с детьми. Другая инициатива: законодательно закрепить стандарты медицинского обслуживания в дошкольных образовательных учреждениях, предусмотрев ставку врача-педиатра в каждом детском саду.