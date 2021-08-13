В Ростовской области заработает социальное такси Фото: Правительство РО

В Ростовской области начнет работать социальное такси. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Инвалиды и дети-инвалиды смогут пользоваться бесплатным проездом в нем не менее двух раз в месяц. Муниципалитеты региона получат 16 специализированных единиц транспорта. Они будут специально оборудованы для перевозки маломобильных групп населения. А также будут предоставлены лестничные гусеничные подъемники. До конца года социальным такси планируется обеспечить все муниципалитеты Дона.

- Появившееся в области несколько лет назад социальное такси уже доказало свою эффективность. В настоящее время возможность создания и полноценного функционирования такой службы есть в каждом муниципальном образовании, - сообщила министр труда и социального развития области Елена Елисеева.

За минувшие три года из областного бюджета на приобретение более 40 таких специализированных машин и гусеничных подъёмников было выделено около 65 миллионов рублей.

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