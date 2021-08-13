Жители Военведа просят вернуть на место демонтированную остановку

Жители Военведа просят вернуть им остановку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местные жители микрорайона Военвед обратились к властям с просьбой вернуть на место демонтированную остановку. С июня горожанам приходилось ждать транспорт на сорокаградусной жаре. Соответствующее обращение они опубликовали на городском сервисе благоустройства.

Остановочный комплекс «Северо-Кавказская», был снесен в июне нынешнего года. Его так и не вернули на законное место, а также заменять его на новую конструкцию тоже никто не стал, а потому людям приходилось ожидать транспорт на самом солнцепеке, не имея возможности укрыться в тени.

Горожане просят власти обратить внимание на проблему, ускорить процесс благоустройства и заменить пропавшую остановку в ближайшее время.

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Здание расположено на улице Текучева.