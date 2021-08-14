Повеяло осенью: в на выходных ростовчан ждет прохладная погода и дожди

В субботу синоптики прогнозируют дожди Фото: Андрей ЗАМАХИН

В выходные, 14 и 15 августа, в Ростове-на-Дону ожидается прохладная погода. А в субботу жителям донской столицы могут пригодиться зонтики и дождевики. Об этом сообщают в Ростовском гидрометцентре.

Так, в субботу, 14 августа, по прогнозам синоптиков, утром столбики термометров покажут не больше 20 градусов тепла, днем это значение подрастет на один градус, а к вечеру температура составит +22 градуса. Будет облачно, возможен дождь в любое время дня до самой ночи. Ветер северный и северо-восточный со скоростью 4-7 метров в секунду утром, днем стихнет до 1-3, а к вечеру снова немного усилится. Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба.

Холоднее всего на выходных будет в воскресенье, 15 августа, - 17-19 градусов тепла. Зато днем столбики термометров поползут вверх и покажут до +26 градусов. В первой половине дня облачно, во второй половине дня — с прояснениями. Преимущественно без осадков. До полудня будет дуть ветер в северном и северо-восточном направлении со скоростью 2-5 метров в секунду. Днем поменяет направление на юго-восточное — 1-4 метра в секунду, а к ночи будет уже юго-западным. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

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