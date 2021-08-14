В Таганроге асфальтируют улицы, ведущие к социальным объектам

В Таганроге асфальтируются улицы, ведущие к социальным объектам. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Таганроге и других поселениях Ростовской области будут заасфальтированы несколько улиц, которые ведут к социальным объектам. Работы проводятся в рамках губернаторской программы инициатив «Сделаем вместе!». Об этом сообщают в Управлении информационной политики правительства Ростовской области.

- Так, новое покрытие уже положили на улице Ремесленной, ведущей к школе. Работы также ведутся на улице Московской, где находится онкодиспансер, - уточняется в сообщении.

Кроме того, подобный проект реализуется и в Константиновском районе: в станице Николаевской обустраивают парк. Для отдыхающих заложат аллею с пешеходными дорожками и зонами отдыха.

А в Шахтах асфальтируют площадки для прогулок и устанавливают навесы в детском саду № 37. Работы ведут на территории сразу двух корпусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Военведа просят вернуть на место демонтированную остановку

Горожане обратились с этой просьбой к властям (подробнее)

В Ростове заканчивается ремонт на улице Пешкова

На этой улице в яму во время потопа угодила машина (подробнее)