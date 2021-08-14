В Ростовской области жилищно-коммунальные услуги онлайн оплачивают более 37 процентов жителей

На онлайн-конференции участники обсудили актуальные вопросы уплаты ЖКУ в регионе. Фото: сайт правительства Ростовской области

Более 37% жителей донского региона платят за жилищно-коммунальные услуги в формате онлайн. Об этом на форуме «Актуальные вопросы в сфере управления многоквартирными домами» рассказала начальник отдела развития жилищного хозяйства областного министерства ЖКХ Светлана Манихина.

- Сегодня многим действительно проще заплатить, не выходя из дома, без очередей и скопления людей. Сейчас дорабатывается функционал ГИС ЖКХ, чтобы каждый гражданин, в любое удобное время мог без проблем оплатить квитанции, провести собрание собственников жилья или посмотреть информацию о каждой управляющей или ресурсоснабжающей организации, работающей на территории региона, - рассказала Светлана Манихина.

Участники форума обсудили новый порядок начисления платы за отопление. Теперь собственника квартир с индивидуальным отоплением, которые живут в многоквартирных домах, где в местах общего пользования нет батарей, не будут начислять плату за центральное отопление.

Кроме того, на конференции обсудили вопросы нового законодательства в сфере проведения жилищных проверок и установления электросчетчиков.

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