Два водителя погибли при столкновении на трассе в Ростовской области

В пятницу, 13 августа, в Ростовской области, на дороге в Семикаракорском районе произошло ДТП с двумя погибшими. В результате столкновения погибли два водителя. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 17.35 на 2 км автодороги «Константиновск-Тацинская» 23-летний водитель, управляя автомобилем «Geely Emgrand», по предварительным данным, двигаясь по направлению из Константиновска в Ростов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Иж Ода» под управлением 63-летнего мужчины, - описывают аварию в донской Госавтоинспекции.

Вначале сообщалось о гибели водителя «Иж Ода» и том, что 23-летний водитель пострадал. Позже стало известно, что второй водитель скончался в больнице.

По факту случившегося правоохранительными органами проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в аварии погибла 18-летняя девушка

Машина направлялась в Краснодарский край (подробнее)

Горящую иномарку с детьми потушили на трассе в Ростовской области

С пламенем боролись сотрудники полиции (подробнее)