Ростовчане высказались насчет строительства 25-этажного дома возле парка Плевен

Новую 25-этажку планируют возвести в Западном районе города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону появится 25-этажный многоквартирный дом. По данным DomostroyDon.ru, объект появится на проспекте Стачки возле парков Плевен и «Сказка». Займется его возведением компания «Максимум».

Новость о появлении новой многоэтажки ростовчане восприняли неоднозначно и выразили свое мнение в соцсетях.

- Кучнее, граждане! Кучнее! - иронизирует один из читателей.

- Место для парковки авто там «море». Жители будут в восторге, - заметил другой подписчик.

- Сваи начнут бить - вокруг дома потрескаются, - считает третий пользователь.

По информации застройщика, у дома должна быть подземная парковка. Сейчас на территории будущей застройки находится офисное здание.

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