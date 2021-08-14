Известны 203 из 4000: В Ростове на братской могиле установили мемориальные плиты

На Волоколамской благоустроено место над братской могилой. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Братское захоронение на улице Волоколамской было отреставрировано и оснащено мемориальными плитами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Текущий ремонт Братского захоронения был осуществлен в рамках реализации Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Захоронение находится на территории отдела специального назначения ГУФСИН России по Ростовской области и содержит останки свыше 4 000 солдат, замученных фашистами. Подавляющее большинство павших воинов безымянные - известно всего 203 имени.

Мемориал призван хранить страницы истории Великой Отечественной войны и воспитывать подрастающее поколение ростовчан.

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