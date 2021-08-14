Еще 489 случаев COVID-19 выявили в Ростовской области к 14 августа

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 14 августа за прошедшие сутки подтвердили еще 489 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 2765, - сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Новые случаи подтвердили в 52 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 199. На втором месте находится Аксайский район - там 13 заболевших, в Сальском районе - 12, в Зерноградском и Обливском районах — по 10, в Азове, Азовском, Неклиновском районах, в Мясниковком — 8, в Гукове, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Кагальницком, Каменском и Тацинском районах — по 7 заболевших. Меньше всего положительных тестов — по 2 — в Батайске и Куйбышевском районе.

Среди новых заболевших 38,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% - от 46 до 65 лет, 11,7% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет, 16,4% - дети.

Лечение в стационарах получает 4081 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 54 человека, на неинвазивной ИВЛ – 325 человек.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 13 женщин (36, 43, 57, 60, 61, 63, 74, 80, 81, 82, 83 лет) и 15 мужчин (50, 52, 59, 61, 64, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 84, 85 лет). У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 5523 человека.

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