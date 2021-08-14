В Ростовской области умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

Всего жертвами коронавируса в регионе стали 5523 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 14 августа за прошедшие сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 13 женщин (36, 43, 57, 60, 61, 63, 74, 80, 81, 82, 83 лет) и 15 мужчин (50, 52, 59, 61, 64, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 84, 85 лет). У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 5523 человека, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получает 4081 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 54 человека, на неинвазивной ИВЛ – 325 человек. Кроме того, за сутки заболели еще 489 жителей Ростовской области.

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