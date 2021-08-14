В Ростовской области коронавирусом заразились более 116 тысяч человек

С начала пандемии на Дону был инфицирован 116161 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 116161, показатель зараженных на 100 тысяч жителей региона — 2765. Такие цифры передает управление информационной политики правительства Ростовской области.

За последние сутки заболело на 3 человека больше, чем днем ранее, - 489. Коэффициент распространения инфекции сегодня составляет 1,1.

Выздоровели за прошедшие сутки 352 человека, а всего с начала пандемии в Ростовской области вылечились от коронавируса 101816 тысяч человек.

Среди новых заболевших 38,4% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% — от 46 до 65 лет, 11,7% — от 66 до 79 лет, 4,3% — старше 80 лет и 16,4% — дети.

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