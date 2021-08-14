В Ростове задержали 9 человек, которых подозревают в обналичивании 80 миллионов рублей

За пять лет группировка смогла вывести 80 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции и областного управления ФСБ задержали девять человек,подозреваемых в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

Были задержаны девять уроженцев Ростовской области возрастом от 24 до 38 лет. Их подозревают в том, что с 2016 по 2020 год они проводили фиктивные транзакции через 12 фирм-однодневок, официально созданных для закупки стройматериалов.

Злоумышленники обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам, - рассказали в пресс-службе донского главка.

За все время своей деятельности в общей сложности злоумышленники вывели более 80 миллионов рублей. В налоговой службе эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность. Правоохранительными органами в ходе расследования проведено более 30 обысков у подозреваемых в членстве в ОПГ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Расследование дела продолжается.

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