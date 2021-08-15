Тепловизоры и санитайзеры начали устанавливать в школах Ростова

Новое оборудование должно помочь выявлять заболевших коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые ростовские школы к 1 сентября будут отслеживать состояние здоровья учащихся с помощью современного оборудования.

Так, тепловизором с автоматической подачей антисептика и измерением температуры подошедшего человека уже оснастили к 1 сентября школу №115. Это самая большая школа города, рассчитанная на 1434 ученика.

Дежурный педагог будет следить за показаниями тепловизора, чтобы в тревожном случае тут же выявить среди здоровых детей температурящего ученика и отправить его домой. Сделать это будет нетрудно: аппарат способен производить идентификацию личности при сканировании.

- Такие устройства можно сделать стационарными, повесить сверху над входом, чтоб каждый ученик при входе в школу подвергался проверке автоматически, - предложил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

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