В центре Ростова столкнулись полицейский "УАЗ" и "Тойота"

Полицейская машина попала в аварию. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В субботу, 14 августа, в центре Ростова-на-Дону случилось ДТП с участием служебной машины полиции. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Как оказалось, около 20.20 в полицию поступило сообщение об аварии. На Ворошиловском проспекте столкнулись служебный автомобиль "УАЗ" и "Тойота Королла".

В результате ДТП машины получили механические повреждения. Никто из людей не пострадал.

По факту аварии проводится проверка, в ее ходе будут установлены все обстоятельства случившегося.

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