Погода в Ростове-на-Дону на 15 августа 2021: каким будет воскресенье

День будет теплым, но дождливым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 15 августа 2021 - точный прогноз. Рассказываем, чего ожидать в воскресенье.

Температура составит плюс 25 - 27 градусов. Пройдет небольшой дождь, вечером - с грозой. Ветер северо-восточный и восточный - до 6 -11 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 15 - 18 метров в секунду.

По Ростовской области также ожидаются осадки. Местами пройдет сильный дождь. На термометре будет плюс 23 -28 градусов, по югу и востоку - до плюс 32.