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Общество15 августа 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 15 августа 2021: каким будет воскресенье

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 15 августа 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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День будет теплым, но дождливым.

День будет теплым, но дождливым.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 15 августа 2021 - точный прогноз. Рассказываем, чего ожидать в воскресенье.

Температура составит плюс 25 - 27 градусов. Пройдет небольшой дождь, вечером - с грозой. Ветер северо-восточный и восточный - до 6 -11 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 15 - 18 метров в секунду.

По Ростовской области также ожидаются осадки. Местами пройдет сильный дождь. На термометре будет плюс 23 -28 градусов, по югу и востоку - до плюс 32.