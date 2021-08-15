Более 300 жалоб на работу общественного транспорта поступило от ростовчан за неделю

На хамство водителей пожаловались 124 раза за неделю Фото: Артур СЕЛИМОВ

За прошлую неделю поступило более 300 жалоб на неудовлетворительную работу общественного транспорта в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Чаще всего жители уточняли работу муниципальных маршрутов — 259 обращений. На втором месте — жалобы на неудовлетворительное обслуживание маршрутов — 192 обращения, и на третьем месте — жалобы на поведение водителей — 124 обращения, - уточняют в пресс-службе.

Уточняется, что все обращения были оперативно обработаны.

Задать свои вопросы, озвучить предложения и жалобы по работе городского транспорта можно по телефону горячей линии, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон горячей линии по вопросам работы пассажирского транспорта в Ростове - 8(800)222–76–76 (звонок бесплатный).

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