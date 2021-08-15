28-летний парень умер от коронавируса Ростовской области

Лечение в стационарах получают 4109 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к воскресенью, 15 августа, за минувшие сутки медики зафиксировали смерть еще 27 человек, болевших коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 18 женщин (55, две по 61 году, 64, 65, две по 66 лет, 69, 71, 74, 78, 84, две по 85 лет, 88, две по 91 году, 94 лет) и 9 мужчин (28, 51, 56, 61, 65, двое по 69 лет, 74, 82 лет). У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 5523 человека, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получают 4109 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ – 341 человек.

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