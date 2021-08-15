9 человек утонули в водоемах Ростова с начала сезона

Трагедии произошли в момент нарушения правил безопасности на воде
Фото: Ольга Крыльцова
В водоемах Ростова-на-Дону с начала купального сезона утонули уже девять человек, двое из них - дети. Об этом сообщает департамент по делам ГО и ЧС администрации города.
Потери произошли вследствие несоблюдения правил безопасности на воде, - говорят в департаменте. Так, во время рейдов было выявлено 128 подростков, которые у воды без присмотра взрослых.
Специалисты требуют от ростовчан купаться только в строго отведенных для этого местах, где днем дежурят спасатели, не оставлять детей без присмотра, а выезжая на глубину на катере, обязательно надевать спасательные жилеты.
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