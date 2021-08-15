"Учитель русского языка психанул": ростовчане смеются над неграмотной адресной табличкой

Что бывает, когда выведешь из себя грамотного человека. Фото: "Ростов Главный" ВКонтакте

В соцсетях ростовчане бурно обсуждают неграмотно написанную адресную табличку на одном из домов улицы 2-я Баррикадная - она с одной буквой "р".

Кто-то из прохожих не выдержал вопиющей безграмотности, распечатал крупным шрифтом и повесил рядом правильный вариант, где показал, что слово пишется с двумя "р".

Фотографию активно лайкают и комментируют, сопереживая чувствам грамотных.

- Учитель русского языка психанул, - оригинально назвала фото одна из подписчиц.

- А еще остановка в каком-то автобусе «Буденовский». Позор писаке! - добавила читательница.

- И Варфоломеева на домах по разному написано, - заметила вторая.

Также пользователи захотели узнать, а правильно ли написаны адреса на табличках на улице 1-я Баррикадная.

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