Жители Ростовской области заплатят штрафов на 18 миллионов за то, что жгли сухую траву

Выписан 1421 штраф на 18 миллионов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области с начала 2021 году возбуждено почти 3 тысячи дел об административных правонарушениях за сжигание сухой растительности. Общая сумма штрафов уже превысила 18 млн рублей. Об этом сообщают в областном управлении МЧС.

- Инспекторами Государственного пожарного надзора, представителями административной инспекции области, регионального Минприроды и органов местного самоуправления возбуждено 2879 дел об административных правонарушениях по фактам загораний сухой растительности и мусора, - говорится в сообщении. По результатам рассмотрения административных дел наложено 1421 штрафа на сумму, превышающую 18 миллионов рублей.

Всего же с начала 2021 года на территории Ростовской области произошло 407 случаев загораний сухой растительности и камыша на общей площади более 9 гектаров.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. В частности, запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, а также на территориях, прилегающих к жилым домам.

Кроме того, запрещено готовить пищу на мангалах и открытом огне на территориях, граничащих с лесами. На даче готовить на мангале можно только в безветренную погоду, при условии, что мангал стоит не ближе чем в 5 метрах от строений.

Нарушители заплатят от 2 до 4 тысяч от граждан, должностные лица — от 15 до 30 тысяч, юридические — от 200 до 400 тысяч рублей.

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