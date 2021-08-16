Ливни, град и шквал надвигаются на Ростов-на-Дону

Над Ростовом-на-Дону сгущаются тучи

Ливни с грозой и градом надвигаются на Ростовскую область. Ветер может усилиться до 23 метров в секунду, из-за чего жителям региона не рекомендуют оставлять машины рядом со старыми деревьями, плохо закрепленными конструкциями. В штормовом предупреждении синоптики обещают целый комплекс опасных метеоявлений, правда, по их мнению, все это коснётся не столицы региона, а отдельных районов.

- В большинстве районов пройдет кратковременный дождь с грозой, в некоторых он превратится в ливень с градом и шквалистым ветром, который будет дуть с востока, - отмечают в Ростовском гидрометцентре.

Опасность сохраняется до конца дня 16 августа. В самом Ростове дождь обещают вечером, также может прогреметь гроза, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, а ночью температура опустится до 19 градусов. Впрочем, днем столбики термометров все же поднимутся до +29 градусов.

Также кратковременный дождь в Ростове обещают 17 августа, а вот 18-го уже будет сухо. А вот в районах дожди задержатся. Прошедшей ночью над юго-востоком выпало 41-45 мм осадков. За дождями и ливнями жители региона следят особенно пристально еще и потому, что в соседней Кубани природа принесла немало неприятностей, обрушив на край сразу 2,5 - месячную норму осадков. В итоге "уплыла" Анапа и некоторые другие станицы.