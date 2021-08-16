В Ростове арестовали экс-главу следственного отдела городского полицейского участка

В Ростове арестовали бывшего полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице был арестован бывший глава следственного отдела одного из городских отделов полиции. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Его подозревают в незаконном возбуждении уголовного дело в отношении местного бизнесмена. В связи с этим правоохранители смогли вывезти со склада в Азове полироль.

Общая стоимость партии, в которой насчитывалось 3,3 тысячи коробок составляет два миллиона рублей. Все это произошло летом 2020 года.

- Исполнителями стали подчиненные правоохранителя. Они были задержаны и также стали фигурантами уголовного дела, - отметил источник.

В настоящее время идет проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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