Ожидается до +35: в Ростовскую область вновь вернется жара

Обещают небольшую облачность и солнце Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовскую область на этой неделе вновь вернется жара. В среднем по региону с 17 по 19 августа температура воздуха будет колебаться от +32 до +35 градусов. Об этом сообщают синоптики. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Однако дождей в предстоящие дни не ожидается. Обещают небольшую облачность и солнце. Ветер будет умеренным, не выше 5 метров в секунду.

Сегодня же, 16 августа, на Дону еще будет прохладно - до +28 градусов. Местами возможны дожди с грозами, прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду.

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