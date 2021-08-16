В Ростове аварийный дом на Социалистической снесут за 14 млн рублей

Подрядчик должен выполнить работы до 15 сентября. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове аварийный дом на Социалистической, 130 собираются снести за 14,4 млн рублей. Подрядчика, который проведет эти работы, определят уже 24 августа. Такую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Сначала, по контракту, должны подготовить смету и обследовать состояние строительных конструкций. После этого можно будет приступать непосредственно к сносу. В завершении всего потребуется заключение экспертизы. Все эти задачи подрядчик должен выполнить до 15 сентября 2021 года. Заказчик - управление ЖКХ Ростова.

Речь идет не просто о ветхом здании. Это постройка XIX века - доходный дом Туроверовой. Кроме того, около месяца назад по этому же адресу произошло обрушение стены. Как пояснил сити-менеджер Алексей Логвиненко, из-за намокших от сильного ливня конструкций не выдержала кирпичная кладка. Никто не пострадал, жильцов из этого дома расселили еще в 2009 году.

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