Кандидатуру Андрея Косенко рассмотрят на пост главы администрации Железнодорожного района

Сейчас Андрей Косенко занимает пост замглавы администрации Кировского района. Фото: сайт администрации Ростова

17 августа в гордуме Ростова рассмотрят кандидатуру Андрея Косенко на должность главы администрации Железнодорожного района. Соответствующий документ опубликовали власти донской столицы.

- Согласовать Косенко Андрея Васильевича на должность главы администрации Железнодорожного района, - говорится в тексте проекта.

В настоящее время Андрей Косенко занимает пост заместителя главы администрации Кировского района. Он курирует социальные вопросы. До этого чиновник руководил отделом молодежи. Эту должность он покинул зимой 2020 года.

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