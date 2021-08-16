Ростовским родителям рассказали, кому можно пожаловаться на горячее питание в школах

В ростовских школах детям организовали питание в лучших традициях ЗОЖ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Ростова-на-Дону родителям школьников рассказали, куда можно пожаловаться на организацию питания в школах. Отвечая журналисту “КП-Ростов-на-Дону”, здесь отметили, что управление образования каждый учебный год запускает работу “горячей линии”: позвонить на нее можно по номеру (863) 240-17-00. Все родители, кто недоволен качеством питания, могут обратиться к контролирующие органы, в частности, в Роспотребнадзор или в управление по образованию. Проверку осуществляют по каждому из обращений. Также в управлении уточнили, что в прошлом году столовые и буфеты были серьезно переоснащены для организации здорового питания.

- За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области и средств бюджета города современное оборудование (пароконвенктоматы, холодильные и морозильные шкафы, посудомоечные машины, мармиты и т.д.) и мебель в обеденные залы получили 35 общеобразовательных учреждений у началу 2020/2021 учебного года. Еще 51 общеобразовательное учреждение получили оборудование и мебель в рамках Губернаторского проекта, - уточнили журналисту КП-Ростов-на-Дону в городской администрации.

Также повысить качество школьного питания помогают постоянные контрольные мероприятия. Например, в школах проходят “Завтраки с директором”, проводятся интернет-опросы детей и родителей о качестве питания. Ознакомиться с предлагаемым детям меню можно на сайтах школ. А для того, чтобы у комбинатов питания была необходимость бороться за мнения самих детей и их родителей, в прошлом году прошел конкурс «Лучшая школьная столовая-2021», который станет традиционным.