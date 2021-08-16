В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 487 человек

В лабораториях за сутки проверили 11734 теста Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 487 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2788. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 202. На втором месте находится Сальский район, там 10 заболевших, в Новошахтинске - 9, в городе Гуково, Каменске-Шахтинском, Таганроге и Цимлянском районе - по 8, в Донецке, городе Зверево, Новочеркасске, Азовском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Неклиновском и Тацинском районах - по 7.

По 3 положительных теста за сутки подтвердили в Азове, Волгодонске, Белокалитвинском, Веселовском, Дубовском, Куйбышевском, Милютинском, Октябрьском, Ремонтненском и Родионово-Несветайском районах, 2 случая - в Усть-Донецком районе.

Среди новых заболевших 38% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,7% - от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, 3,1% - старше 80 лет, 15,6% - дети.

Лечение в стационарах получают 4174 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 367.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 18 женщин 48, 54, 55, 57, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 81, 82, 84, 86, 87 лет, а также 10 мужчин 28, 29, 72, 74, 75, 82, 83, 84 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5578 человек.

Переломить эпидситуацию по COVID-19 в Ростовской области планируют к осени. Об этом накануне сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. По словам эксперта, ситуация должна стабилизироваться благодаря ограничительным мерам.

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