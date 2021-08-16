Еще 28 пациентов умерли от COVID-19 в Ростовской области

В больницах сейчас лечат 4174 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки, к утру 16 августа, зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Об этом сообщили власти.

- Скончались 18 женщин 48, 54, 55, 57, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 81, 82, 84, 86, 87 лет, а также 10 мужчин 28, 29, 72, 74, 75, 82, 83, 84 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса стали 5578 жителей Дона, - прокомментировали в правительстве.

Ранее в Ростовской области не смогли спасти 27 пациентов с этой же инфекцией. В больницах сейчас лечат 4174 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 367.

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