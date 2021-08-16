Школьник из Ростова отправился в уникальную экспедицию на Северный полюс

Молодой человек - ученик лицея №56. Он победил во всероссийском интеллектуальном конкурсе. Фото: сайт администрации Ростова

11-классник из Ростова Олег Новиков отправился в уникальную экспедицию на Северный полюс. Об этом рассказали в администрации донской столицы.

Молодой человек - ученик лицея № 56. Он победил во всероссийском интеллектуальном конкурсе, и его пригласили принять участие в этом путешествии. Вместе с группой таких же школьников Олег Новиков станет пассажиром ледокола «50 лет лет Победы».

Юноша познакомится с арктической флорой и фауной, побывает на Земле Франца-Иосифа, а также совершит самый быстрый кругосветный заплыв - на судне за 30 секунд пересекут все меридианы, которые сходятся в одной точке. Также организаторы подготовили для детей увлекательные лекции, креативный и проектный блоки.

А 20 августа экспедицию встретят в Нижнем Новгороде, там состоится «Марафон науки и технологий». Ребята смогут в прямом эфире поделятся впечатлениями и рассказать о том, что увидели и узнали во время знакомства с Северным полюсом.

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